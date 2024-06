Rocco in concerto a L'Orto di Sophie

Rocco si definisce un Cantautore anzi un CantaUntore irriverente ed Alchimista Culturale.

Dopo aver studiato Scienze della comunicazione presso l'università di Urbino ha conseguito la laurea in discipline psicosociali.



Scrittore, Blogger, Paroliere, Musicista, Cantautore.



- Autore del libro "il Terzo Like"

- CoAutore della colonna sonora del DocuFilm "NON è Andato Tutto Bene" di Paolo Cassina.

- Album d'esordio "Vita morte e Tentacoli"

- Ultimo album "Rocco CantaUntore"

- Ultimi Singoli usciti "Babbo a Natale" in collaborazione con Hyst e Margherito disintegrano in una sola traccia tutte le convenzioni della canzone pop natalizia,

"il Ballo delle Balle" sarcastico brano che sveglia le coscienze dormienti del popolo Italiano e "Cane Fruttariano" una hit dove racconta ironicamente ma senza pregiudizi gli estremismi alimentari.



LA Stampa lo definisce un'Artista Irriverente, Ironico, Combattivo, Eclettico e Dissacrante.



Un Concerto pieno di Sorprese dove Divertimento, Musica e Parole si fondono in riflessioni non scontate, un "Vero" Cantautore come non eravamo più abituati ad ascoltare.



In Concerto Giovedì 11 Luglio all'Orto di Sophie, via Decio Raggi 403/C Carpena Forlì, info e prenotazioni al ?? 3895632124