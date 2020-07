Rocco Ronchi conclude la settima edizione di "Praxis"

Si conclude la settima edizione della Scuola di filosofia Praxis di Forlì. Ed è proprio il filosofo Rocco Ronchi, direttore dell'iniziativa, a concludere il ciclo di lezioni venerdì 24 luglio (online dalle 10 alle 13) con un incontro sul tema: “Trauma, riflessione, intuizione: genesi e struttura della coscienza”.

La coscienza riflessiva, "l'io che dice io", si innesta su di una coscienza già da sempre in atto che la precede e la fonda. Se il trauma è il sentimento dell'attualità della coscienza (genesi), l'intuizione (intellettuale) ne è la struttura. Si proverà a verificare questa ipotesi con particolare riferimento all'idealismo gentiliano e alla fenomenologia husserliana.

Rocco Ronchi, originario di Forlì e direttore della Scuola di Filosofia, è ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Tiene corsi e seminari in varie università italiane e straniere. Insegna filosofia presso l’IRPA (Istituto di ricerca di psicanalisi applicata) di Milano. Dirige la collana “Filosofia al presente” della Textus edizioni di L’Aquila e la scuola di filosofia Praxis (Forlì). Tra le sue più recenti pubblicazioni: Come fare. Per una resistenza filosofica Feltrinelli, MIlano, 2012; Gilles Deleuze, Feltrinelli, Milano 2015; Il canone minore. Verso una filosofia della natura, Feltrinelli, Milano 2017; Bertolt Brecht, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.

Info e iscrizioni: info@praxis-scuoladifilosofia.eu