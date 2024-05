Rokia alla libreria Ubik di Forlì per il firmacopie del suo romanzo "Guilty"

"Guilty" è il nuovo romanzo della scrittrice che ha ammaliato l’universo Booktok prima con il suo esordio rivelazione "The Truth Untold", poi con il secondo libro "Sindrome".

Giovedì 23 maggio alle ore 16:00 Rokia incontrerà i suoi fan presso la Ubik di Forlì nel Centro Commerciale “Punta di Ferro” per firmare le copie del suo ultimo libro "Guilty. Drunk in love", edito da Magazzini Salani.

IL LIBRO

Lavinia vive da sola in una casa in rovina, mentre si destreggia tra lavori part time ed esperienze dolorose. Giunta allo stremo delle forze, un giorno decide di farla finita lanciandosi da un ponte.

A salvarla, mentre precipita nelle acque gelide del fiume sottostante, è un giovane dai riccioli d’oro, Arthur. Il ragazzo sembra non avere un’identità né una famiglia, così Lavinia per sdebitarsi finisce per accoglierlo in casa propria. Qui lui le racconta di essere il principe di un universo parallelo e di non sapere com’è arrivato nel nostro mondo. Costretti a convivere sotto lo stesso tetto, a poco a poco Arthur e Lavinia stringono un legame inaspettato, fra loro nasce qualcosa che nessuno dei due sa e vuole domare.

Sulla loro storia incombe però una maledizione. Per Arthur è arrivato il tempo di tornare a casa e proteggere il suo regno minacciato da un antico nemico. E non lo farà senza portare Lavinia con sé.

ROKIA, sin da bambina ha sempre amato inventare storie. Dal 2016 ha cominciato a raccontarle su Wattpad quasi per gioco, con lo pseudonimo di Clarine Jay, raggiungendo milioni di letture. "The Truth Untold", il suo primo romanzo, è stato pubblicato da Magazzini Salani nel 2022. Seguono nel 2023 "Sindrome" e nel 2024 "Guilty. Drunk in love".