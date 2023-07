Rokia ospite della libreria Ubik di Forlì per firmacopie del suo ultimo libro "Sindrome"

Rokia dopo il successo di "The Truth Untold. La verità nascosta" arriva ora in libreria con una fiaba al contrario, dove quattro ragazzi vanno alla ricerca di un modo per guarire dal dolore. L’autrice sarà alla libreria Ubik di Forlì nel Centro Commerciale "Punta di Ferro" per firmare le copie del suo nuovo libro Sindrome, edito sempre da Magazzini Salani, venerdì 7 luglio ore 15.00.

IL LIBRO C’erano una volta quattro ragazzi, che lottavano da soli contro i propri demoni. Tentavano di fronteggiarli senza chiedere aiuto, ma la sofferenza era troppa e la battaglia sembrava perduta. Un giorno, però, per intuizione di una geniale dottoressa, i quattro si ritrovano insieme, a competere per costruirsi un futuro nel mondo del giornalismo e lasciarsi alle spalle il dolore. I loro caratteri si preparano a reagire come elementi nella provetta di un chimico. Sia è invadente e anticonformista. È l’acerrima nemica di Derek, un principe di ghiaccio con un segreto tenebroso che lo rende diffidente e scostante. L’odio che scorre tra i due non ha limiti, ma cela un’infinita e incontrollabile attrazione. Olivia ha perso la voce per via di un fantasma che le impedisce di respirare. Cova dentro di sé il desiderio di dissolversi nel nulla. La fiamma di Edgar è la sola a ricordarle la bellezza delle piccole cose. Disordinato, autoironico e fin troppo impacciato, Edgar vive tra attacchi di panico ed esplosioni di rabbia. Solo il canto di sirena di Olivia riesce ad accarezzarlo con delicatezza. Man mano che i giorni passati insieme si sommano, la loro amicizia cresce fino a diventare la chiave per elaborare la sofferenza. Eppure, il passato non smette di minacciarli, le ferite non cessano di riaprirsi. Ma se nessuno può illudersi di rimanere illeso mentre combatte i suoi demoni, l’amore ha il potere di ricucire un cuore che sanguina.

L’AUTRICE Rokia sin da bambina ha sempre amato inventare storie. Dal 2016 ha cominciato a raccontarle su Wattpad quasi per gioco, con lo pseudonimo di Clarine Jay, raggiungendo milioni di letture. "The Truth Untold", il suo primo romanzo, è stato pubblicato da Magazzini Salani nel 2022. Nel 2023 esce "Sindrome".

Accesso prioritario per chi acquista la copia del libro presso la libreria Ubik di Forlì.