"Romagna in fiore" riparte dai luoghi martoriati dall'alluvione: a Tredozio Elena Bucci e Paolo Benvegnù

A un anno esatto da quel disastro che in meno di quindici giorni, dal 2 al 17 maggio 2023, ha colpito con due alluvioni la Romagna, ecco che ha preso forma "Romagna in fiore", con spettacoli, otto straordinari concerti, organizzati in alcune delle località più duramente colpite. Domenica 19 maggio l’appuntamento è doppio: mentre Elena Bucci propone un frammento dal suo Canto alle vite infinite con Christian Ravaglioli alla fisarmonica, Paolo Benvegnù ci regala brani dal suo ultimo disco "È inutile parlare d’amore": nella nostra società tecnologica e votata alla funzionalità e produttività, qual è il significato della poesia, della creazione, dell’amore?

A Tredozio– dove ai danni dell’alluvione si sono sovrapposti quelli del terremoto di settembre – la località scelta è l’Agriturismo Pian di Stantino, un’azienda agricola biologica ai confini del Parco delle Foreste Casentinesi, fra le foreste meglio conservate d’Italia. Al limite delle Foreste Casentinesi, nei pressi di uno dei sentieri più belli dei nostri appennini, quello degli “alberi monumentali”, si dipana il racconto «sospeso tra storia e invenzione» che Elena Bucci – coadiuvata dalla sensibilità musicale di Christian Ravaglioli – distilla «da annotazioni, ricordi e memorie per proiettarsi nel presente e in un immaginario futuro». Sempre con grande attenzione ai temi dell’oggi, clima, ambiente, diritti, come quelli che sottotraccia attraversano i brani dell’ex leader degli Scisma, Paolo Benvegnù: uno dei protagonisti della scena indie-rock e della miglior canzone d’autore italiana – hanno intonato sue canzoni Mina, Irene Grandi, Giusy Ferrero, e tra gli altri ha collaborato con Bollani. Senza mai rinunciare a una ricerca musicale nutrita di impegno, di idealismo dinamico, ma anche dell’eleganza del gesto sonoro, base imprescindibile del suo stile.



Info 0544 249244 www.ravennafestival.org. Ingresso gratuito con iscrizione obbligatoria. Info percorsi: trailromagna.eu