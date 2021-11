'Romagna Mia' alla Casetta Rio del Sol di Forlì: trekking in mezzo alla natura, musica, laboratori

Prezzo non disponibile

I prodotti tipici dell’autunno romagnolo saranno protagonisti, domenica 21 novembre, alla Casetta Rio del Sol di Forlì, in occasione dell’evento “Romagna Mia”. Da mattina a sera, nello spazio di via Sabbioni allestito con tende romagnole riscaldate, si potranno assaporare golosità artigianali di aziende agricole locali per una colazione, un pranzo, una merenda, un aperitivo o una cena all’insegna dei sapori della campagna.

Fin dalle 8.30 del mattino si potrà fare colazione con pane, burro, marmellata e altri prodotti contadini del territorio prima di andare alla scoperta della campagna circostante lungo sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta. Dalle ore 14 per i più piccoli si terrà il laboratorio delle lanterne di San Martino, mentre alle ore 14.30 spazio alla musica dal vivo con la band 'The Fishermen'.

Durante la giornata sarà possibile gustare in anteprima l’edizione 2021 del Panettone romagnolo di Rio del Sol, dolce artigianale con ripieno di mirtilli e vino passito Centesimino dell’azienda agricola La Sabbiona.

Per info e prenotazioni: tel. 3398088302