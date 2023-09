Torna "Romagna Trail" per esplorare il teritorio in sella ad una bici: arriva anche una festa al Village

E' ponta a partire la quarta edizione di "Romagna Trail", evento organizzato dall'Associazione Team Vitamina. Il 28 settembre, sarà allestito il village (not only bikeparty) presso il Parco di via Dragoni di Forlì, dedicato al mondo del ciclismo in modalità Bikepacking (gravel, mtb o tutto quello che permette di viaggiare su sterrati, mulattiere, strade bianche e similari). Venerdì 29 settembre alle ore 8 è prevista la partenza per un circuito che toccherà diversi territori.

Hanno presentato l'evento gli organizzatori del trail Filippo Morigi e Nicoletta Moscato, per l’Unità Sport del Comune di Forlì Roberta Mercuriali. Il vicesindaco Daniele Mezzacapo ha dichiarato: “Questa quarta edizione rappresenta un importante evento che coinvolge la nostra città dal punto sportivo e turistico visto che molti iscritti arriveranno da diverse parti d’Italia ed avranno l’opportunità di visitare il nostro territorio”.

La partenza è di massa e ogni partecipante seguirà la traccia che gli sarà consegnata10 giorni prima dell'evento (gpx). Ognuno seguirà il proprio passo e gestirà tempo e km in base alle proprie condizioni fisiche e disponibilità di tempo, senza nessun vincolo di orari e giorni; potrà dormire in strutture o in libera in base alle condizioni e regolamenti del territorio. Ogni partecipante sarà tracciato tramite tracker e gli organizzatori saranno sul percorso per foto e sorrisi. All'arrivo al Parcoci sarà uno stand per consegnare la patch di finisher, per scattare un paio di foto e sorrisi con tutti.

Il Village nasce per consegnare i pacchi eventi RT e gestire il briefiing dell'evento a favore dei vari partecipanti, fornendo ultime indicazioni e avvertenze. Partendo da questo momento è nata l'idea di fare diventare la serata una vera e propria festa, un ritrovo del cicloviaggiatore, aperta agli iscritti e non. Il Village si compone di stand RomagnaTrail, negozi storici di biciclette (solo espositivi) , un birrificio artigianale di Civitella (Mazapegul), Piada52, come partner food e un dj che allieterà la serata con un po' di musica. Agli iscritti all'evento RT sarà offerto da parte dell'organizzazione il box food con la possibilità di dormire in tenda al Parco. Ferrino fornirà 8 tende in comodato d'uso da offrire agli iscritti.