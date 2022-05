Un giro per tutti di 400 km alla scoperta della Romagna: al via il Romagna Trail

Il Romagna Trail è un emozionante viaggio attraverso strade bianche, secondarie, sentieri, mulattiere e ciclovie, in un’unica tappa ad anello, con partenza ed arrivo a Forlì. Si sviluppa per circa 400 Km e 8000 m di dislivello e varia di anno in anno, per permetterti di scoprire gli angoli più remoti dello splendido territorio. La partenza è fissata per giovedì 2 giugno alle 8:30 dal Parco Urbano.

I partecipanti viaggiano in completa autonomia e libertà, senza alcun tipo di assistenza esterna ma con il supporto dei compagni di viaggio. Si può scegliere quanti km pedalare di giorno, di notte, dove dormire e dove mangiare, nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Partecipare al RT significa vivere a 360 gradi la propria avventura, pianificando la propria andatura, le tappe, l’organizzazione della bicicletta e del suo assetto.

Il Romagna Trail è un’esperienza unica e nella sua formula, alla portata di tutti ed è aperto a tutte le persone. Per quelli allenati, che vogliono mettersi alla prova in un percorso avventura lungo 400 km e che magari avranno un’andatura sostenuta; per i meno allenati, ma che con calma avranno voglia di godersi il territorio romagnolo, il suo buon cibo, sorseggiando “tra le vie del borgo”, facendo amicizie. Il tutto senza fretta, con più tappe possibili. Ma anche per i “molto poco” allenati : è una scusa di provare almeno i primi km nella modalità bikepacking, facendo parte di un gruppo di avventurieri e le loro biciclette. Sarà un momento per imparare tecniche e apprendere consigli. Si può fare la prima tappa, o parte di essa, con la possibilità di rientrare a casa anche in treno.

Il ritrovo èprevisto per il 1 giugno, dalle 16,30 in poi, a Forlì, Parco Franco Agosto, per il briefing e la possibilità di dormire in tenda la

Iscrizione: www.ethir.it