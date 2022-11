Un weekend dedicato alle due e quattro ruote, Forlimpopoli accoglie le scuderie locali: torna "Rombi di Romagna"

Forlimpopoli città dei sapori, ma anche dei motori. Sabato 3 e domenica 4 dicembre Piazza Garibaldi ospiterà la seconda edizione di “Rombi di Romagna”, manifestazione dedicata alle realtà agonistiche, professionistiche e amatoriali delle due e delle quattro ruote che hanno sede in Romagna a cura dalla Scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli. L'evento - che gode del patrocinio del Comune di Forlimpopoli, della Fondazione Simoncelli e dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola - avrà un'importante anteprima venerdì 2 al Teatro Verdi alla presenza di Claudio Costa, il dottor che per anni si è occupato della cura dei piloti, fondando la Clinica Mobile, con la proiezione a partire dalle 20.15 del film documentario “Voglio correre: un’avventura nell’impossibile”.

“Dopo la prima edizione che è andata oltre le più rosee aspettative - spiega Filippo Ambrosini, presidente del Ferrari Club di Forlimpopoli - abbiamo voluto arricchire la platea di ospiti invitando il Dottor Costa, personaggio unico nel panorama dei motori e che per anni ha accompagnato tutte le gare del Motomondiale, con un servizio medico preparato e in grado di intervenire nell’arco di pochi istanti per soccorrere i piloti caduti. Durante la serata il Dottore ci regalerà aneddoti e ricordi”.

Per quanto riguarda “Rombi di Romagna”, la manifestazione si terrà dalle 14,30 alle 20 di sabato 3 e dalle 9 alle 18 di domenica 4 e coinvolgerà le piazze circostanti la Rocca Albornoziana. “Sarà – evidenzia Ambrosini - una vetrina per i team, dai più importanti a quelli più piccoli che vogliono farsi conoscere, ma anche una splendida occasione per promuovere le loro iniziative. Sono invitati a partecipare le scuderie romagnole impegnate in attività agonistiche di tutte le categorie e di tutti i veicoli".

"Saranno riservate aree dedicate ad ogni partecipante con la possibilità di allacciamento elettrico, illuminazione pubblica, servizio di sicurezza, area parcheggio esclusiva per gli espositori - entra nello specifico il presidente del Ferrari Club Forlimpopoli -. L’allestimento delle aree sarà a cura dei partecipanti. Durante la manifestazione saranno organizzati incontri con gli espositori al fine di promuovere le dinamiche attività del nostro territorio, incontri con ospiti di prestigio del mondo del motorsport, musica di sottofondo ed attività ricreative

La partecipazione alla manifestazione è gratuita fino ad esaurimento degli spazi disponibili. Per prenotazioni ed informazioni è possibile contattare Ambrosini al numero 347 086 23 23 o inviare una mail a forlimpopoli@scuderiaferrari.club. La manifestazione si vale del patrocinio dell’amministrazione comunale. Nato nel 1990 il Ferrari Club di Forlimpopoli è molto attivo sul fronte delle attività ufficiali della Casa di Maranello, ma lo è molto anche sul territorio, promuovendo eventi legati ai motori ma anche iniziative di carattere benefico, rivolte soprattutto ai più giovani.

Nelle foto l'edizione 2021