“Ronca City Playground 2023”: cinque giorni a tutto basket al Polisportiva di Roncadello

Le associazioni sportive “Delio Fulgori” quale organizzatrice e “A.I.C.S. Basket Forlì” quale partner logistico, presentano la settima edizione del torneo di pallacanestro tre contro tre “Ronca City Playground 2023” che si svolgerà come sempre presso la polisportiva Cimatti di Roncadello. Il torneo si svilupperà dal 17 al 21 luglio. Dal Lunedì al Giovedì si giocheranno i gironi di qualificazione, Venerdì le finalissime. Quattro gironi all’italiana con le quattro migliori che si affronteranno poi in una griglia playoff per raggiungere l’ambito primo posto.

Dopo gli ultimi anni di grande difficoltà soprattutto a causa dall’emergenza sanitaria, grazie al costante impegno di tutti i membri della “Delio Fulgori” e all’aiuto organizzativo fornito da “A.I.C.S. Basket Forlì”, l’edizione di quest’anno può vantare numeri che vanno aldilà di ogni più rosea previsione. Trentadue squadre iscritte, quasi duecento giocatori presenti, ventotto partite ogni sera, centocinquanta partite in soli cinque giorni, trenta partners commerciali. Partecipazioni record grazie alle quali il torneo sarà ancora più interessante da tutti i punti di vista. Giocatori di serie B si confronteranno con l’amatore della domenica e viceversa, dove alla fine di ogni partita non ci si potrà esimere dal fare due chiacchere difronte ad una birra gelata.

Il torneo, visto il numero dei partecipanti, si svolgerà su quattro campi contemporaneamente e tutti gli iscritti potranno chiedere di partecipare alla gara del tiro da tre che durerà per tutta la settimana e vedrà il suo culmine sempre il Venerdì sera. Al termine della competizione verranno poi assegnati numerosi e ricchi premi individuali, fra cui miglior giocatore del torneo e migliore giovane. La prima squadra classificata potrà accedere ad un premio pari ad ottocento euro in buoni acquisto per diversi prodotti, la seconda classificata per cinquecento euro e così via. Tutti gli atleti in gara puntano poi a laurearsi MPV del torneo visto che il premio ammonta a settecento euro in buoni acquisto.Per la prima volta in assoluto, unitamente al torneo principale, prenderà il via anche il torneo dedicato agli under 18 dove anche i nostri ragazzi potranno cimentarsi e dare il meglio di sé. Si svolgerà in un solo giorno Venerdì 21 Luglio.

La Polisportiva Cimatti, durante tutto l’evento, offrirà la possibilità di cenare con tutte le specialità della cucina romagnola . Tra i tanti giocatori di rilievo nei team da segnalare il forlimpopolese Luca Campori, Tommaso Colombo, Gabriele Rossi, il giovane Tommaso Pinza e veterani di tutto rispetto come Andrea Porcellini, Simone Pieric. Appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del Basket di tutte le eta’.