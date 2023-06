Rosalyn e Rumori Fuori Scena: doppio appuntamento alla Fabbrica delle Candele

Nuovo appuntamento nel weekend alla Fabbrica delle Candele con "Premio dei Premi", la grande kermesse che porta sul palcoscenico i campioni delle più diverse realtà regionali. Istituto nel 2014, il Gran Premio del Teatro Amatoriale è riservato ai vincitori di appositi concorsi abbinati, svolti a livello regionale e organizzati dai rispettivi Comitati Fita. Sono in palio il trofeo maggiore, alla migliore compagnia, e altri premi individuali e di gruppo, tutti assegnati da una giuria di esperti. Dall’edizione 2018/2019 il Gran Premio si è trasformato in concorso dal vivo, ospitato in diverse località, dove i gruppi finalisti affluiscono da tutta Italia: un’occasione per far conoscere al pubblico e alle istituzioni il meglio del teatro amatoriale italiano.

La Federazione Italiana Teatro Amatori Fita è la più grande realtà del Teatro Amatoriale con oltre 25000 soci, in circa 1400 compagnie affiliate. Qualunque sia il teatro che ami Fita ha un percorso adatto alle tue aspettative. Da sempre attenta al settore della formazione, propone numerosi percorsi formativi per tutte le età. È la prima realtà teatrale italiana ad aver firmato un Protocollo di Intesa con il Miur sui Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, oltre a numerosi protocolli e convenzioni con le Università Italiane.

Gli spettacoli in programma

Sabato 24 Giugno 2023 ore 21.15

Teatro Drao & Teatro Tre (Marche)

ROSALYN

Di Edoardo Erba - Regia Davide Giovagnetti

La storia inizia con una delle protagoniste, Esther, mentre risponde a delle domande a proposito di una penna stilografica che lei dichiara di aver perso da tempo. Capiamo che la donna si trova in un commissariato di polizia e che la stanno interrogando in merito a un suo soggiorno in Canada quattro anni prima e la penna è stata ritrovata addosso al cadavere di un uomo rinvenuto a Toronto. La donna è una scrittrice di successo, quattro anni prima si trovava in effetti in quella città per presentare il suo nuovo libro e lì aveva conosciuto una donna delle pulizie, Rosalyn, con cui aveva iniziato un’amicizia durata per il periodo in cui Esther era rimasta in Canada. A questo punto si mischiano il presente, rappresentato dalla donna che risponde alle domande in commissariato, e i dialoghi fra le due donne a Toronto. Rosalyn confida all’amica di avere per amante un uomo violento che spesso la picchia. Esther, incita Rosalyn a denunciare l’uomo e ad ascoltare i suggerimenti che le vengono dalla pancia e non dalla mente. La situazione si stravolge fino ad arrivare all'omicidio.

Domenica 25 Giugno 2023 ore 21.15

Gruppo Teatrale “EINAUDI_GALILEI” (Veneto)

RUMORI FUORI SCENA

Di Michael Frayn - Regia Renato Baldi e Marco Frassani

Lo spettacolo si articola in tre momenti: nel primo assistiamo alle prove di una compagnia teatrale, un po’ sgangherata, in America, alla vigilia del debutto. Gli attori non sanno la parte, i movimenti sono tutti sbagliati, il regista è al limite del collasso; a ciò si aggiungono le tensioni personali perché il regista “oscilla” tra due attrici e un altro attore ha problemi di alcolismo. In qualche modo, con molti equivoci si giunge al finale. Nel secondo atto si vede la farsa finalmente in scena, dopo molte repliche; ma con un originale e divertentissimo gioco teatrale, lo spettatore assiste allo spettacolo da... dietro le quinte, a scoprire le ansie, le diatribe, i contrasti, le follie degli attori che vanno e vengono dalla ribalta. Nel terzo atto la stessa farsa è giunta ormai alla sua ultima replica. Ma quasi più nulla funziona: il malcontento e l’astio che serpeggiano tra gli attori sono talmente irrefrenabili che gli interpreti non esitano a rovinare lo spettacolo pur di dare fastidio ai compagni. Il risultato è irresistibilmente comico.

INGRESSO GRATUITO