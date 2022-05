Torna il Festival "Rumors" a Santa Sofia: "Crinali. Un punto privilegiato da cui potersi guardare attorno”

Indirizzo non disponibile

“Un punto privilegiato da cui potersi guardare attorno”, questa sarà la terza edizione del festival Rumors che torna il 22 e 23 Luglio, al Parco della Resistenza di Santa Sofia. Gli organizzatori Rumors Music Blog e Pro Loco di Santa Sofia vogliono portare il pubblico sul crinale, dove dall’alto si può gettare uno sguardo lucido sulle cose, per una nuova cultura del vivere, per l’ambiente, per la sostenibilità.

Bagni al fiume, escursioni, tanta musica e nottate infinite: il festival si sta arricchendo di eventi collaterali che saranno annunciati prossimamente. Ogni sera alle 18.30 è prevista l'apertura dei cancelli, poi djset a cura di Vista Mare, possibilità di mangiare nei food truck.

Venerdì 22 luglio gli ospiti saranno alle 21 Baobab!, ovvero Gaia, giovanissima cantautrice torinese al suo ep di debutto, un pop fluido e spontaneo, giovane e già carismatico. Alle 22.30 largo a Bnkr44, collettivo di giovani che mescola gli stili differenti di ciascun artista. Sabato 23 luglio alle 21 Donna “La mulatta” e alle 22.30 Valentino Vivace, che viene dalla Svizzera e ha pronta una serie di hit fresche tutte da ballare. A mezzanotte è la volta di Ceri, uno dei produttori più iconici, innovativi e influenti della scena italiana. Musicista e producer ha definito il suono degli ultimi anni.

Biglietti su https://oooh.events/evento/rumors-2022-biglietti/