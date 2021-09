"Ruote nella Storia": un percorso in auto d'epoca che dalle colline folivesi porta al mare

Una nuova edizione di “Ruote nella Storia” con visita allo “Spazio Pantani” e al “Museo della Marineria” di Cesenatico. La tappa forlivese del programma nazionale della manifestazione, organizzato dall’Automobile Club di Forlì-Cesena in collaborazione con ACI Storico, con il Patrocinio del Comune di Cesenatico, si svolgerà domenica 3 ottobre 2021, con partenza dalla sede dell’Automobile Club, in via Monteverdi 1 a Forlì .

L’appuntamento nel territorio forlivese costituisce una ulteriore tappa del percorso di successo dell’evento “Ruote nella Storia 2021”, con un programma sportivo e gastronomico-culturale. I partecipanti saranno coinvolti a guidare le proprie vetture d’epoca o di interesse storico, negli spettacolari e suggestivi percorsi del territorio forlivese, attraversando Meldola, con la sua Rocca, sede degli Orgogliosi e degli Ordelaffi, nonché dei Malatesta, proseguire verso Polenta, nota per Francesca, amante di Paolo Malatesta, celebrata da Dante nella Divina Commedia, nonché celebre per la sua chiesa romanica, resa famosa da Carducci, per poi continuare verso Bertinoro, con il suo cuore medioevale che si identifica con Palazzo Ordelaffi e la Colonna delle Anella, conosciuta anche come Colonna dell’Ospitalità. Il corteo raggiungerà quindi Cesenatico, dove i partecipanti potranno visitare il suggestivo “Spazio Pantani” e rivivere il ricordo e lo spirito del grande Campione romagnolo e il meraviglioso Museo della Marineria, con le rinomate vele colorate e decorate. L’usanza di dipingere le vele è antichissima, ma è proprio nel periodo dell’ultima marineria a vela adriatica che la decorazione delle vele divenne un fenomeno di grande valore storico e antropologico, e in seguito anche una forma di espressione artistica popolare. Al termine della visita i partecipanti i partecipanti attraverseranno il magnifico Porto Canale leonardesco di Cesenatico, commissionato da Cesare Borgia a Leonardo da Vinci e terminare la visita con il pranzo nel suggestivo ristorante Urbano su Piazza delle Spose dei Marinai di Cesenatico.



