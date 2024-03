"Sospesi... (...fino alla prima)": il nuovo spettacolo della compagnia Qaos in scena al Testori

Sabato 27 Aprile alle 21:00, alTeatro Giovanni Testori di Forlì, la Compagnia Teatrale QAOS di Forlì porta i scena la prima del nuovissimo spettacolo "Sospesi... (...fino alla Prima)" scritto da Davide Menghi e Franco Gaddoni (titolo originale "La figlia del conte Kratonov") con la regia di Laura Mazzotti.



Sinossi:

Forlì, Sabato 18 Febbraio 1995.

La piccola Compagnia Teatrale Amatoriale “Un Filo Drammatici”, composta da 6 membri, non troppo affiatati, è alle prese con il debutto di un nuovo testo.

Il regista, Nino, è certo che “La Figlia del Conte Kratonov”, del compianto autore russo Sergej Gregorijevich Blijushin, sarà l’opera che darà il giusto lustro alla Compagnia.

Non proprio concordi gli attori che trovano il testo obsoleto e quanto mai palloso.

Oltre all’insoddisfazione generale, come sempre accade nelle compagnie amatoriali, Nino deve combattere con la mancanza di fondi.

Propone quindi al gruppo di recarsi al Teatro Testori per sottrarre, temporaneamente sia ben chiaro!, le scenografie de “Il Giardino dei Ciliegi” di A. Cechov, che sarà rappresentato lì nel week end. Tanto, come dice Adele, i drammi russi sono tutti uguali…



All’arrivo in teatro i ragazzi si troveranno ad affrontare una serie di “sfortunati eventi” e faranno un incontro che cambierà per sempre le loro vite. E non solo le loro…