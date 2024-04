“Sabati in famiglia – artigiani del passato”: al Maf di Forlimpopli si va alla scoperta dell’arte del tessitore

Prosegue la rassegna “Sabati in famiglia – Artigiani del passato” al MAF Museo Archeologico di Forlimpopoli: il secondo laboratorio è in programma per sabato 13 aprile alle ore 16.30. Un’occasione unica per immergersi nelle affascinanti tradizioni artigianali del passato, rese ancora più vive e coinvolgenti dagli avvincenti racconti di inquadramento storico.

Questo secondo appuntamento sarà dedicato all'antica e nobile arte del tessitore, prendendo come ispirazione la leggenda di Penelope e alla sua straordinaria tela. Un’opportunità per i bambini di sperimentare in modo divertente l’arte millenaria della tessitura, creando autentici capolavori tessili con le proprie mani. Al termine del laboratorio, i bambini potranno portare con sé il proprio lavoro, un prezioso ricordo di un’esperienza trascorsa con la famiglia.

La quota di partecipazione è di 5 euro. Disponibile un biglietto famiglia (max 2 adulti + 2 bambini) a 12 euro. Partecipazione gratuita per i bambini da 0a 5 anni. A chiudere il ciclo di incontri sarà poi l’appuntamento in programma per sabato 27 aprile, durante il quale i partecipanti sperimenteranno l’arte del mosaicista. Per info e prenotazioni: 337 118 0314 o maf@comune.forlimpopoli.fc.it - www.maforlimpopoli.it