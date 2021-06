Il quartetto “Durme” apre la rassegna Sadurano Serenade all'Arena San Domenico

Il concerto di apertura della trentesima edizione di Sadurano Serenade, festival musicale istituito nel 1990 per volere di don Dario Ciani e promosso dall’associazione Amici di don Dario, è inserito nel cartellone degli eventi dell’Arena San Domenico Estate 2021 e si svolgerà domenica 4 luglio alle ore 21,00. Sul palco si esibiranno gli artisti che compongono Durme, ovvero Ana Corellano (voce), Enrique Lleida (pianoforte), Santiago Lleida (cajòn flamenco, percussioni) e Fernando Lleida (clarinetto e sax soprano).

Durme è un quartetto musicale nato per raccontare un viaggio attraverso le passioni della musica spagnola e sefardita: dalla mescolanza di culture esistenti nel XV secolo in Spagna, si è proceduto alla ricerca di melodie rimaste protette durante questi cinque secoli in diversi territori, ricercando e creando un linguaggio nuovo e personale che abbraccia le culture arabe, cristiane e ebraiche. Il percorso musicale di Durme comprende ninne nanne, cantate da madri sefardite in Argentina o Israele, peteneras cantate nei Balcani dove arrivò la miscela di cultura sefardita e gitana, melodie arabe (zejel), giunte nel Sud della Spagna dall'Est e antiche melodie trasformate nella musica più attuale, con armonie originali e sfumature jazz.

Il programma prevede, quindi, un suggestivo rincorrersi di brani popolari, la maggior parte dei quali arrangiati dai componenti di Durme. Nel dettaglio verranno proposti: Morena Me Laman popolare (arrangiamento E. Lleida e S. Lleida), Las Tres Morillas popolare (arrangiamento E. Lleida e F. Obradors), Durme Durme popolare (arrangiamento E. Lleida), Morenica popolare (arrangiamento A. Cohen), Zoronzo popolare (arrangiamento. E. Lleida), Árvoles Yoram popolare (arrangiamento E. Lleida e S. Leida), El Rey Nimrod popolare (arrangiamento E. Lleida), Durme Doncella popolare (arrangiamento E. Lleida), Tres Hermanicas popolare (arrangiamento A.Cohen e E. Lleida), Reina Jerifa popolare (arrangiamento E. Lleida), Danza Armenia popolare (arrangiamento E. Lleida) e Shalom Aleichem popolare (arrangiamento A. Cohen).

Durme, i cui membri hanno fatto parte di altri gruppi, con i quali hanno lavorato in Spagna, Europa e America, ha al proprio attivo 12 concerti all’Expo di Milano nel 2015, presso l’Expo di Saragozza 2008 e diversi tour in Spagna sponsorizzati dal Governo di Aragona. Fanno regolarmente parte della Rete Aragonese degli Spazi Stage e hanno registrato con gruppi come Gradus Jazz, Grooveland Trio, Llave de paso, Banda sinfónica de Aragón, progetto di produzione di cooperazione culturale con il Marocco.

L’ingresso al concerto è libero, ma occorre prenotare il proprio posto, inviando una e mail a: amicidisadurano@cssforli.it. Per espletamento delle procedure di sicurezza anti-Covid, si richiede di presentarsi alle ore 20,30, ovvero mezz’ora prima dell’inizio del concerto.





