"Sadurano Serenade" propone un viaggio dal classico al jazz con il concerto di Silvia Martinelli e Andrea Trovato

Giovedì 21 settembre è in programma il secondo concerto della Rassegna musicale Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario, in collaborazione con Magicamente Mozart, il cui direttore artistico è il flautista forlivese Yuri Ciccarese.

Sul palco della Sala Sangiorgi (inzio alle 21,00) saranno protagonisti Silvia Martinelli (soprano) e Andrea Trovato (pianoforte), che proporranno un interessante viaggio dal classico al jazz, con brani di Francesco Paolo Tosti, Frederic Chopin, Giacomo Puccini e Ottorino Respighi.

Silvia Martinelli ha al proprio attivo un’ampia attività nell’ambito della lirica e del concertismo con esibizioni nei più importanti teatri italiani, oltre che essere apprezzata anche per le numerose tournèe all’estero (Grecia, Bulgaria, Malta, Olanda, Belgio, Croazia, Siria, Canada, USA e Lussemburgo). Andrea Trovato, pianista e organista, conduce una brillante attività professionale che abbraccia esperienze dalla didattica ai concerti, come solista o in formazioni da camera, spaziando dalla musica antica a quella contemporanea. Innumerevoli le sue esibizioni in Italia e all’estero (New York, Parigi, Vienna, Atene, Rodi, Bruxelles, Anversa, Chicago, Salisburgo, Colonia…).

Come per gli altri eventi della rassegna Sadurano Serenade è prevista anche una riflessione sul tema “Carcere e giustizia”, che anticiperà il concerto. L’approfondimento sarà proposto da don Enzo Zannoni (cappellano della Casa Circondariale di Forlì) che interverrà su “L’uomo (il detenuto) non è il suo errore”.