Sadurano Serenade si chiude con il pianista belga Patrick Dheur

Giovedì 5 ottobre è in programma l’ultimo concerto della Rassegna musicale Sadurano Serenade, promossa dall’associazione Amici di don Dario, in collaborazione con Magicamente Mozart, il cui direttore artistico è il flautista forlivese Yuri Ciccarese. Sul palco della Sala Sangiorgi (inizio alle 21,00) sarà protagonista il virtuoso pianista belga Patrick Dheur, un musicista che è anche compositore e saggista, formatosi al Conservatorio di Liegi, sua città natale e successivamente presso il Peabody Conservatory di Baltimora.

Ha al suo attivo concerti in tutto il mondo con collaborazioni prestigiose, con orchestre come la Scottish Chamber Orchestra, I Solisti di Mosca, l’Orchestra Nazionale Belga, la Filarmonica di Liegi, la Springfield Symphony, l’Orchestra Sinfonica di Norfolk, la Filarmonica George Enescu di Bucarest, la Wiener Sinfonietta, l’Orchestra da Camera di Losanna. Dheur ha anche prodotto oltre venti CD, molti dei quali dedicati a compositori di Liegi tra cui l’integrale pianistica di César Franck. In più ha presieduto il Comitato per le Celebrazioni del Bicentenario del Compositore belga André-Modeste Grétry di cui ha riscoperto, curandone l’edizione, l’opera “The Officer of Fortune” rappresentata, in tale occasione, alla Royal Opera di Liegi. Ha composto musica per pianoforte, da camera e sinfonica ed il suo saggio “Music at the Fingertips” è stato tradotto anche in cinese e ivi diffuso in occasione di un suo tour.

Nel corso del concerto del 5 ottobre, il cui titolo è “Recital” proporrà brani di Frederic Chopin (1810 – 1849), Johannes Brahms (1833 – 1897), Cesar Franck (1822 – 1890) e Franz Liszt (1811 – 1886). L’esibizione musicale di Patrick Dheur, come è avvenuto per i precedenti concerti, sarà anticipata da una riflessione sul tema “Carcere e giustizia”: nella serata interverrà Carmela De Lorenzo, direttrice della Casa Circondariale di Forlì, soffermandosi su "La funzione rieducativa della pena”.