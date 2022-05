Gli alunni dell'Istituto Masini in concerto per i saggi finali

Al via lunedì 23 maggio, presso la Sala Sangiorgi alle ore 20,45, le serate dedicate ai Saggi di fine anno scolastico 2021/22 dell’istituto Musicale Masini. Come sempre per il Masini i saggi sono veri e propri concerti offerti alla città nei quali alcuni dei migliori allievi dell’Istituto, in rappresentanza delle proprie classi di strumento, mettono a frutto parte del lavoro didattico svolto. E quest’anno, dopo il difficile periodo trascorso, l’entusiasmo dei ragazzi e dei docenti è volto anche a dare un chiaro segnale di impegno e di volontà di ripartenza verso la “normalità”.

Verranno proposti brani classici solistici e di musica da camera ma con escursioni anche verso il repertorio pop e jazz. La serata di lunedì 30 maggio, infatti, sarà interamente dedicata al Dipartimento di Musica Pop/Jazz. Queste 5 serate di musica nascono, quindi, anche dalla volontà di unire il senso della vocazione del Masini, da sempre rivolta alla musica classica, alla capacità di aprirsi ai nuovi e moderni linguaggi musicali.

I concerti si terranno lunedi 23, martedì 24, giovedì 26, venerdì 27, lunedì 30 maggio, alle 20:45. Il programma dettagliato delle serate sarà consultabile sul sito www.istitutomusicalemasini.it

Il 1 giugno poi si dedicherà il pomeriggio alle attività del corso di Propedeutica della Prof.ssa Roberta Fabbri. Il Masini, infine, offrirà alla Città il concerto finale della Giovane Orchestra diretta dal Prof. Fausto Fiorentini all’Arena San Domenico martedì 14 giugno alle ore 21,00 con “Solisti e Orchestra”.

E' consigliato prenotare allo 0543.33598 o deanna.fabbroni@gmail.com.