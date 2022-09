Al Centro sociale Primavera una domenica con la Sagra d'autunno

Domenica 11 settembre dalle ore 12,00 alle ore 18,00 al Centro Sociale “Primavera”, ci sarà la “Sagra d’autunno”, l’occasione di festa per rinforzare e consolidare i valori della tradizione della cultura rurale da cui Ca’Ossi discende. Dal cibo preparato dal gruppo dei volontari del Centro sociale alla musica di intrattenimento del duo “Daniela Vallicelli e le sue canzoni”, la giornata sarà all’insegna del recupero dello spirito romagnolo che ci connota: allegria, socievolezza, condivisione

I piatti del menu proposto ricalcano in pieno la cucina della tradizione, in cui il cibo è sempre stato momento di condivisione e rafforzamento dei legami affettivi e amicali. Per il gusto di grandi e piccoli ci saranno: cappellacci e polenta al ragù; piadina romagnola farcita con salsicce alla griglia, affettati, formaggi; tortelli alla lastra; pesche dolci ripiene di crema e cioccolata;piadina fritta. Servizio bar disponibile.

Il duo musicale di Daniela Vallicelli presenterà musica da ballo e da ascolto. Il ballo, una delle attività più gradite soprattutto dagli anziani che potranno esibirsi nell’ampio e funzionale salone del Centro sociale, coronerà il pomeriggio a partire dalle ore 15,00, con musica folk-liscio romagnolo,balli di gruppo, canzoni a tema. Il “liscio” è la musica vivace e coinvolgente che rappresenta proprio lo spirito della gente romagnola.

Ingresso libero

Il Centro sociale Primavera è una struttura comunale fra le più belle e attrezzate del territorio. Gestito esclusivamente dai volontari della Libera associazione anziani “Primavera Aps” attiva da circa 30 anni, propone ai propri soci una miriade di attività di socializzazione e di intrattenimento, da quelle tipiche a quelle specifiche come i corsi di ginnastica, di inglese, di pittura e tanto altro ancora .Invecchiamento attivo, salute, solidarietà e compagnia sono i valori perseguiti.

Per informazioni telefonare a 0543-63169, cell. 3334274190; e-mail: caossiprimavera@gmail.com.