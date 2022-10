A Rocca ritorna la Sagra dei sapori e mercati d'Autunno della Romagna Toscana e Sagra della piadina fritta

Domenica 30 ottobre torna a Rocca San Casciano la "XVIII Sagra dei Sapori e Mercati d'Autunno della Romagna Toscana e Sagra della Piadina Fritta". Una giornata dedicata ai prodotti e ai sapori della stagione autunnale. In Piazza Garibaldi, infatti, sin dal mattino, sarà possibile degustare la tradizionale piadina fritta, accompagnata da salumi locali, le caldarroste, il vin brulè e tante altre specialità.

Per pranzo sarà in funzione lo stand gastronomico al coperto presso il Parco Gramsci con un menù a base di cacciagione ed altri piatti tipici romagnoli. Nel corso della giornata le vie del Paese verranno animate da ambulanti, hobbisti, creativi e artisti; così come saranno aperte, per l'occasione, le attività commerciali del posto. La giornata sarà allietata dalla musica dal vivo dei Musicanti di San Crispino (dalle ore 14:00), dai laboratori di cucina organizzati da "Due Amiche in Padella", intrattenimento per i bambini e la possibilità di partecipare a voli vincolati con la mongolfiera (a partire dalle ore 9:30 e per tutta la giornata nel campo sportivo in via della Maestà).

Gli ambulanti, gli hobbisti e i creativi che volessero esporre nel corso della manifestazione possono contattare il n. 3286661839 (Marcella) per richiedere informazioni e/o farsi riservare il posto.