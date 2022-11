A Tredozio la Sagra del Bartolaccio: stand gastronomici, shopping e tante golosità

Primo appuntamento domenica 6 novembre con la 36esima Sagra del Bartolaccio, in programma a Tredozio in piazza Vespignani. Si tratta di una festa paesana dedicata ai sapori dell’antica tradizione Tosco-Romagnola e in particolare al "bartlàz". Si tratta di un tortello di sfoglia sottile ripieno di patate bollite, pancetta di maiale e pecorino che viene cotto alla piastra. Altra specialità tredoziese che stupirà i visitatori è la "paciàrela", una polenta più consistente condita con fagioli e porri, simile alla polenta di farina gialla, quella classica, condita al ragù di carne.

Non mancheranno le castagne, dalle quali i pasticcieri della Pro Loco elaboreranno tortellini fritti, al forno e le torte in varietà, miste al cioccolato. Non mancheranno le bancarelle, gli stand gastronomici che apriranno alle 11, musica dal vivo e spettacoli vari con gli artisti di strada. Per tutta la giornata saranno aperti anche i negozi e le attività del paese, nonché ristoranti e agriturismi del territorio. Domenica 13 novembre è in calendario il bis. Per informazione 333.7273495.