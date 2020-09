Tutto il gusto delle caldarroste alla Sagra della Castagna

Non si ferma e torna anche quest'anno la Sagra della Castagna a Premilcuore. Il borgo appenninico ospita anche nel 2020, con le dovute precauzioni contro la diffusione del Covid-19, il doppio appuntamento dedicato alle caldarroste domenica 11 e domenica 18 ottobre.

Alla 56^ edizione della sagra non mancano gli amati stand gastronomici ma per ovvi motivi si consiglia la prenotazione dei tavoli per evitare assembramenti e lunghe file (tel. 0543 956770, 3403238213 e 3341632565).

Spazio dunque a questo appuntamento fisso per gli amanti delle caldarroste, ma anche alla raccolta delle castagne in collaborazione con Slow Food (prenotazioni agli stessi numeri della sagra).