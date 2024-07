A Tredozio la 13esima Sagra del Cinghiale: cucina romagnola, musica e balli

Indirizzo non disponibile

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio il campo sportivo di Tredozio ospiterà la 13esima edizione della Sagra del Cinghiale. Sarà allestito uno stand gastronomico con cucina tipica romagnola e specialità a base di cinghiale. Tra i primi tagliatelle e cappelletti, tortelli di patate ed erbe e polenta (anche con ragù di carne), mentre tra i secondi cinghiale in salmì con polenta, coscia di cinghiale al forno, salsiccia di cinghiale o maiale, grigiata mista di maiale e castrato, con contorni tra polenta fritta, pomodori in gratè e patate fritte. E ci sarà anche la possibilità di pagare con Satispay.

Giovedì e venerdì lo stand gastronomico aprirà alle 19, sabato alle 18,30 e domenica alle 12 e 18.30. Per quanto riguarda l'animazione, giovedì si balla con Geisha in "The juke box", rock n'roll, pop e dance fino ad arrivare alle hit attuali, mentre venerdì con il gruppo Qluedo (allo stand del bar musica con dj Miky Master). Sabato si balla con Vanessa e Claudio, mentre domenica ci sarà il "Nicolas Show varietà". Musica e spettacoli avranno inizio alle 21.