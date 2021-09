Con la 39esima edizione, a Portico torna la "Sagra dei frutti del sottobosco e dell'artigianato artistico"

Riparte con la 39esima edizione, dopo un anno di fermo causa pandemia, la "Sagra dei frutti del sottobosco e dell'artigianato artistico" a Portico di Romagna, domenica 10 settembre. Oltre ai prodotti autunnali, dai funghi al tarufo alle castagne, che i produttori locali potranno vendere alle bancarelle della fiera, ci sarànno, appunto le poposte di artigianato, a partire dalle 10.

Ma accanto a questo anche le mostre, come quella del Gruppo miciologico nella sala Iris Versari, aperta sempre dalle 10, con obbligo di Green pass per l'ingresso, come per gli stand gastronimici che serviranno le prelibatezze stagionali del territorio a partire dalle 11, il tutto gestito dalla Pro loco di Portico di Romagna.