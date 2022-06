Degustazioni, laboratori, mostre e prodotti tipici: torna la "Sagra del Miele"

Civitella è pronta ad ospitare la "Sagra del Miele", giunta quest'anno alla sua 11esima edizione. L'appuntamento si terrà domenica 19 giugno in centro storico dalle 9 alle 13, presso la Rocca del Castello e Piazza Matteotti, in concomitanza con il mercato ambulante domenicale che è un appuntamento fisso per il comune dell'alta valle del Bidente. Oltre alla possibilità di degustare il miele primaverile e alcuni dei prodotti tipici del territorio (con aperitivo ad offerta libera che prevede la degustazione di finger food a base di miele e ciliegie di Civitella), tra gli eventi collaterali si terrà anche La mostra fotografica "Il mondo delle api" a cura di Aria Ravaglioli e la presentazione del libro "Le api e i cinque sensi" di Elena Angelucci. Presente anche il "Mercatino del miele e dei prodotti dell'alveare" con i produttori associati Afa Sac, cioè l'Associazione Forlivese apicoltori.

Tra le varietà di miele in degustazione anche il novello di acacia, produzione 2022, ma anche tutti i mieli romagnoli del 2021, pappa reale, propoli e polline. Per i più piccoli sarà organizzato un laboratorio sensoriale di produzione di "bombe di semi" per le api. Ai partecipanti un simpatico omaggio per far parte del Club "Amico delle Api". La Sagra del Miele segue la due giorni di "Festa della Birra", in programma venerdì e sabato sera sempre in centro storico a Civitella: con birre artigianali, stand gastronomici e musica dal vivo con Azimut e Magic Queen.