La tradizione torna protagonista a Pasqua con la Sagra e il Palio dell'Uovo

Dopo lo stop dovuto alla pandemia ritorna la Sagra e Palio dell'Uovo con la 57esima edizione. La domenica ci saranno i campionati di sfogline, i mangiatori di uova sode, la cui sfida va in scena per il 50esimo anno, la maxi battitura delle uova e le agguerrite ragazze dei 4 rioni per il Palio Femminile. Durante tutto il pomeriggio sarà possibile fare merenda presso il nostro stand e alle 18 inizierà l’AperiPalio.

Il lunedì di Pasquetta ritornerà l'allegria della sfilata allegorica e la Disfida del 57esimo Palio dell'Uovo. Gli appartenenti ai 4 rioni del paese, Borgo, Casone, Nuovo e Piazza, sfileranno mascherati con i propri carri per mostrare il lavoro fatto durante questi mesi e poi si scenderà nel fiume dove si disputeranno le classiche gare del Palio dell’Uovo. Poi ci sarà una deliziosa novità: il lunedì lo stand gastronomico a cura della Pro Loco sarà aperto anche a pranzo con piatti tipici della tradizione romagnola

Inoltre, durante la giornata di lunedì, dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare il bellissimo giardino di Palazzo Fantini, non con una semplice visita, ma facendo una caccia al tesoro botanica