Il prugnolo torna protagonista a Cusercoli: due domeniche di sagra

Torna a Cusercoli per due domeniche consecutive (8 e 15 maggio) la Sagra del Prugnolo, il fungo primaverile tipico dell'Appennino romagnolo. Gli stand gastronomici della Pro Loco delizieranno i palati con piatti a base del frutto del sottobosco.

Domenica 8 maggio alle 11 ci sarà la premiazione del "Prugnolo d'oro di Romagna", il fungo più grande esposto da grossiti e raccoglitori.

In via Carini mercatino dell'arte ingegno e in piazza Don Luigi Brighi mercato di piante da orto e giardino e ambulanti agro-alimentari.

Per informazioni 0543 989195 o info@prolocochiusadercole.it