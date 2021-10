A Rocca San Casciano appuntamento con la Sagra dei sapori e mercati d'autunno della Romagna-Toscana

Prezzo non disponibile

La specialità culinaria rocchigiana unica nel suo genere, la piadina fritta, sarà protagonista della 17° Sagra dei Sapori e Mercati d'Autunno della Romagna-Toscana che torna a Rocca San Casciano, domenica 31 ottobre, a aprtire dalle 10. Ci saranno creativi, bancarelle, artigiani, musica dal vivo e tanti prodotti tipici del territorio.

In piazza Garibaldi uno spazio espositivo dedicato alle associazioni del territorio, arte musica e hobbistica e per tutto il giorno piadina fritta, polenta, caldarroste e vin brulè. Per le vie del centro, oltre al mercato ambulante, sarà possibile ammirare gli antichi artigiani all'opera o acquistare le specialità gastronomiche della Romagna-Toscana.

Il Green Pass è obbligatorio nell'intera area della Sagra.