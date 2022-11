Il tartufo bianco protagonista a Cusercoli con la 30esima edizione della sagra

Un appuntamento ormai fisso quello con la 30esima Sagra del Tartufo Bianco del Bidente a Cusercoli, organizzata dalla Pro Loco Chiusa d Ercole. Domenica 12 e domenica 20 novembre, stand gastronomici, mercato agroalimentare e ambulante per le vie del paese a partire dal mattino.

Per l'occasione il castello resterà aperto per visitare il Museo delle Formelle, la chiesa di San Bonifacio e i giardini pensili. Saranno aperti gli stand gastronomici per assaggiare le specialità a base del pregiatissimo tubero e non solo.

Per informazioni info@prolocochiusadercole.it