Il re dell'autunno torna a Cusercoli per due domeniche, con la "Sagra del Tartufo bianco del Bidente"

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, torna la Sagra del Tartufo Bianco del Bidente a Cusercoli, organizzata dalla Pro Loco Chiusa d Ercole. Domenica 7 e domenica 14 novembre, stand gastronomici , mercato agroalimentare nella piazza Don Luigi Brighi, mercato ambulante per le vie del paese a partire dalle 8:30.

Per l'occasione il castello resterà aperto per visitare il Museo delle Formelle, la chiesa di San Bonifacio e i giardini pensili. Per l'accesso agli stand gastronomici c'è l'obbligo di Green Pass. Durante la giornata resteranno in vigore le misure anti covid distanziamento e obbligo mascherina.

Per informazioni info@prolocochiusadercole.it