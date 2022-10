Il re del sottobosco torna protagonista: a Dovadola la 55esima Sagra del tartufo

Le fogline e i tartufai sono al lavoro per la 55esima sagra del tartufo a Dovadola. L'immancabile appuntamento d'autunno torna ad animare le due domeniche di ottobre. Il 16 e il 23 appuntamento con tagliatelle fatte a mano, polenta, uova, scaloppine, pietanze al tartufo e non. Per le vie del centrosi potranno trovare tutti i prodotti autunnali e tante bancarelle per trascorrere una piacevolissima giornata.

Dalle 11:00 saranno paerti gli stand gastronomici e in piazza Marconi ci sarà la premiazione del "Miglior tartufo". Nei bamchi del mercato si potranno trovare, oltre al pregiato tubero, anche produttori agricoli, abbigliamento e accessori.

Info: prolocodovadola@libero.it