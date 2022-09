A Santa Sofia largo ai golosi con la Sagra del tortello sulla lastra e dei frutti del sottobosco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 25 settembre torna l'appuntamento più goloso dell'autunno a Santa Sofia: la Sagra del tortello sulla lastra e dei frutti del sottobosco. Dalle 10 alle 19 in piazza Matteotti ci saranno stand in cui gustare il prelibato tortello, bancarelle dove acquistare prodotti locali, mercatino dell'artigianato, stand espositivi delle associazioni locali e mercatino dei bambini.

Nel pomeriggio, musica con la Banda Roveroni e, per i più piccoli, alle 16.30 in biblioteca letture e presentazione del libro di Gloria Nanni "Sul mio comò c'è un coccodrillo col paltò" con Sophia in Libris e CIF Santa Sofia.

La manifestazione è una Festa Saggia organizzata da Pro Loco Santa Sofia con Auser Santa Sofia, Mani in pasta, Sophia in Libris, corpo bandistico C. Roveroni.