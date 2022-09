Ritorna la tradizione con la 65esima edizione della Sagra dell'Uva

Prezzo non disponibile

La “In Campis Vita Società Cooperativa” di Pieve Salutare – Castrocaro Terme, organizza anche quest’anno la tradizionale “Sagra dell'Uva”, giunta alla 65° edizione, che si svolgerà sabato sera 10 settembre e domenica 11 settembre tutto il giorno nel parco di Pieve Salutare, nella zona adiacente alla chiesa parrocchiale, frazione a pochi chilometri da Castrocaro Terme.

La Sagra dell’Uva è inserita ormai da oltre 60 anni nel calendario degli eventi che si svolgono nel territorio comunale per intrattenere gli ospiti, i turisti ed i residenti. Anche quest'anno sabato sera (apertura stand ore 19.00) sarà proposta la birra dell’Oktoberfest Augustiner e un particolare menù dove spiccano lo stinco di maiale al forno con patate oltre alle tradizionali pietanze romagnole, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo del gruppo “Mash up Unconventional Band. La domenica, pomeriggio e sera, grande spettacolo con l’orchestra Frank Davi. A mezzogiorno (apertura stand ore 12) e alla sera si potranno degustare le classiche pietanze romagnole come polenta, tortelli, cappelletti, carne ai ferri, piatto vegetariano e tanto altro. Sia sabato che domenica ci sarà la distribuzione gratuita di grappoli di uva pregiata a tutti coloro che consumeranno almeno una pietanza. I più piccoli domenica pomeriggio potranno partecipare ai giochi di strada proposti da Nonno Banter. Domenica mercatino di prodotti vari, alle 16 circa si potrà degustare la tipica piadina fritta con l’uva e alle 17.30 tradizionale pigiatura dell’uva. Stand coperto. Lotteria dei fiori.

La Sagra ormai decennale vede coinvolti come volontari gran parte degli abitanti della piccola frazione di Pieve Salutare nonché di quelle vicine e con la partecipazione anche di cittadini di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Volontariato che viene svolto sia dai più piccoli che dai più “grandicelli”. Non è infatti inconsueto vedere volontari della stessa famiglia appartenenti a quattro generazioni.