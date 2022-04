Alla Sala San Luigi arriva "Ennio", il documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone

Per il secondo weekend di aprile, la Sala San Luigi ha scelto il film documentario "Ennio" del regista Giuseppe Tornatore che rende omaggio alla vita e all'arte del maestro Ennio Morricone.



Giuseppe Tornatore ha collaborato col Maestro in un arco temporale che va da Nuovo Cinema Paradiso (1988) a La corrispondenza (2016), frequentandolo per circa trent'anni. Nel 2018 ha scritto "Ennio. Un maestro" (Harper Collins), intervista fluviale e conversazione franca, a trecentosessanta gradi: in Ennio ne riprende argomenti, andamento cronologico e tono disteso, modesto, autocritico con cui Morricone si era concesso alle sue domande. Attorno a lui, nel film, una schiera di musicisti, registi, colleghi ed esperti portano testimonianze rilevanti e inerenti una carriera straordinaria, che supera il concetto di prolifico: centinaia le opere firmate, da Il federale (1961) all'unico Oscar vinto per una colonna sonora, The Hateful Eight nel 2016, a 87 anni.



Il film verrà proiettato