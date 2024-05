“Salotti del cantar neogotico”: approfondimento in musica sulla grande mostra al San Domenico

La Sala San Luigi e l'Istituto Musicale A. Masini intendono dare il proprio contributo culturale alla valorizzazione della Grande Mostra "Preraffaelliti. Rinascimento Moderno", con il progetto “Le passioni dei Preraffaelliti”, che prevede la realizzazione di due eventi collaterali di approfondimento sul contesto culturale e di ispirazione dell'arte preraffaellita.

Il primo evento dal titolo “Salotti del cantar neogotico”, si terrà domenica 12 maggio alle ore 11.00 presso la Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale A. Masini.

Stabilire un contatto musicale con lo spirito del movimento artistico dei Preraffaelliti significa accettare di immergersi in un repertorio di pagine vocali e strumentali nelle quali la ricerca di parentele fra suono e immagine attraversa necessariamente il territorio della letteratura d'arte, in un percorso tutt'altro che lineare. Il carattere programmaticamente "antiaccademico" della crociata estetica condotta dalla confraternita facente capo a Dante Gabriel Rossetti fonda sulla solida alleanza con la migliore letteratura antica (dantesca, stilnovista e, in stretto riferimento alla specificità inglese del movimento, shakespeariana) la possibilità di giustificare le ragioni passatiste di uno slancio incentivo e tecnico-pittorico animato da intenzioni innovative, che saranno approfondite dal musicologo Danilo Faravelli, insieme al pianista Pierluigi Di Tella e al violinista Paolo Chiavacci, attraverso i brani di Arvo Part, Claude Debussy, Carl Orff, Ralph Vaughan Williams, Sergei Prokofiev.

(ingresso a offerta libera).

Seguirà venerdì 17 maggio alle ore 20.45 la proiezione presso la Sala San Luigi del film “La donna che visse due volte”, un'opera di Alfred Hitchcock che richiama esplicitamente l'estetica preraffaellita. La visione sarà introdotta da Edoardo Saccone. (ingresso con biglietto unico a euro 5,00.)

Gli eventi sono realizzati con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.