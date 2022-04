Salute, Antonio Chiaretti del Policlinico Gemelli parla di “Nuove prospettive terapeutiche nei bambini con lesioni cerebrali”

Venerdì 29 aprile, alle 20, presso il Circolo dell’Aurora a Palazzo Albicini di Forlì, il prof. Antonio Chiaretti del Policlinico Gemelli di Roma interverrà su “Nuove prospettive terapeutiche nei bambini con lesioni cerebrali”, introdotto dal presidente del Rotary Club Forlì, Pierluigi Ranieri, durante l’interclub cui parteciperanno anche i sodalizi dell’Area Romagna Centro e l’E-Club.

Nei giorni scorsi, inoltre, a Palazzo Albicini si è svolta la conviviale “Una cena con CavaRei e i suoi influencer” con l’intervento di Maurizia Squarzi, presidente dell’impresa sociale che ha sede in via Bazzoli. "È stata una delle più belle, emozionanti ed energizzanti serate di quest’anno" ha affermato il presidente Ranieri, che ha aggiunto: "Durante la conviviale alcuni ragazzi di CavaRei hanno aiutato i camerieri a servire i pasti trasmettendo tanta energia, voglia di vivere e di fare, e suscitando in noi il desiderio di operare qualcosa per loro". Al Circolo dell’Aurora, inoltre, durante una recente conviviale dei soci, il dott. Salvatore Ricca Rosellini, past President del Rotary Club Forlì, è intervenuto su “Alimentazione e Salute”. All’incontro, introdotto dal presidente Ranieri, Ricca Rosellini ha presentato anche la sua ultima pubblicazione, “Il grande libro per la salute di stomaco, fegato e intestino” (ed. L’età dell’Acquario), dove sono racchiusi i risultati di anni di studi, ricerca e di esperienza sul campo.