Samuele Barbetta, protagonista dell’ultima edizione di Amici, torna a Forlì per Sedicicorto

A Sedicicorto International Film Festival Forlì continuano le sorprese per un finale all’insegna della contaminazione dei linguaggi. Dopo essere stato uno dei protagonisti di Tracce, l’anteprima del festival tenutasi a settembre all’Arena San Domenico, torna Samuele Barbetta, uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici, la storica scuola d’arte televisiva di Maria De Filippi.

Samuele Barbetta sarà accompagnato da tre ballerini, già apprezzati nel video di Madame “Tutti muoiono”, per portare sul palco dell'ex Chiesa di San Giacomo un act creato appositamente per la serata di premiazione di Sedicicorto 2021.

Ventitré anni, padovano, Barbetta inizia ad appena 12 anni a studiare hip-hop, approfondendo negli anni le tecniche e gli stili studiando con i maggiori interpreti nazionali e internazionali. Appassionato di cinema e fumetto, oltre agli impegni sul palco e in televisione, insegna danza hip-hop e sviluppa le sue coreografie.

Si arricchisce ulteriormente quindi il parterre della serata di premiazione di Sedicicorto, che si terrà sabato 9 ottobre alle 21:00, grazie alla linea intrapresa quest’anno dal direttore artistico Gianluca Castellini di creare un percorso tra le arti con l’obiettivo finale di ampliare l’offerta culturale che il festival propone alla città di Forlì, non solo nei dieci giorni della manifestazione, diventata ormai uno dei punti di riferimento del mondo del cortometraggio a livello internazionale, ma nel corso di tutti di dodici mesi dell’anno, come dimostrato dalle tante iniziative che l’associazione organizza.

Ne sono conferma le mostre che già da alcune edizioni accompagnano le proiezioni, ma anche i concerti e le performance che sempre più spesso fanno da contrappunto ai diversi momenti del festival. Intanto le proiezioni dei diversi programmi proseguono con grande affluenza di pubblico all’ex Chiesa di San Giacomo e altri ospiti sono previsti per il week end di chiusura del festival.

Per confermare la presenza per la serata di premiazione basta scrivere a: mail@sedicicorto.it - indicando quanti posti si intende prenotare. Saranno accolte le richieste in ordine cronologico fino ad esaurimento posti. La platea, è predisposta secondo le normative anti covid19.

Sedicicorto Forlì International Film Festival 2021, dal 1° al 10 ottobre, è realizzato con il contributo di Comune di Forlì, Film Commission Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, DG Cinema e Audiovisivo – MIC, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì la sponsorship di Intesa San Paolo, Daniele Alessandrini Abbigliamento, Cantine DreiDonà, Progetto Romagna e Acquainbrick, con il patrocinio del Parlamento Europeo, AFIC e FEDIC.

Media partner: MyMovies.it, Cinemaitaliano.info, Forlitoday.it, BirdmenMagazine.it, TheCinemaShow.it, Cinefilos.it, Il Resto del Carlino, Kontainer16.com.