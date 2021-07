Gino Paoli, Ron e Samuele Bersani chiudono il festival del videoclip 'Imaginaction'

Per il Festival Internazionale del Videoclip 'Imaginaction', una speciale serata dedicata ai cantautori, il 29 agosto: Gino Paoli, Ron e Samuele Bersani, saranno gli ospiti d’eccezione dell’evento conclusivo del festival (che si terrà a Forlì, in piazza Saffi, dal 27 al 29 agosto).

Gino Paoli, il cantautore che ha scritto alcune tra le più belle pagine della musica italiana dell’ultimo secolo, ripercorrerà la sua lunga carriera attraverso straordinari racconti e testimonianze della sua vita, intrecciate inesorabilmente con la musica e le storie del nostro Paese. Per omaggiare questo grande maestro della canzone d’autore, verrà presentato nel corso della serata all’interno della rassegna “I capolavori immaginati”, in anteprima assoluta al festival, il videoclip del brano “Sapore di sale”, tra le più belle canzoni di sempre, simbolo dell’estate italiana. Il videoclip, diretto da Stefano Salvati (direttore artistico di IMAGinACTION che produce il video insieme e da Raffaella Tommasi per Daimon Film) verrà girato a Igea Marina con il contributo del Comune della cittadina romagnola e della Fondazione Verdeblu, e vedrà la partecipazione dello stesso Gino Paoli e della banda Funkoff, in un’originale interpretazione del brano, tra i più celebri del cantautore.

Anche Ron, che quest’anno festeggia 50 anni di carriera, sarà protagonista della serata dei cantautori del 29 agosto. Artista raffinato, tra i più sensibili e apprezzati della nostra musica d’autore, si racconterà al pubblico di IMAGinACTION attraverso i videoclip che hanno segnato il suo percorso artistico, l’ultimo dei quali è il recentissimo “Abitante di un corpo celeste”, brano che anticipa l’album di inediti in uscita quest’inverno. Ron regalerà al pubblico del festival anche alcune sue canzoni dal vivo, canzoni appartenenti a uno dei repertori tra i più belli della nostra musica cantautorale. Con il suo talento ed intuizioni compositive, Ron ha firmato moltissimi brani, sia per lui che per grandi artisti (alcuni dei quali sono tuttora tra i più programmati nelle hit radio).

Il terzo ospite della serata del 29 agosto è Samuele Bersani, tra i più importanti cantautori italiani, che vanta una carriera costellata di riconoscimenti, tra cui 5 Targhe Tenco (l’ultima del 2021, appena assegnata, per il miglior album in assoluto “Cinema Samuele”), 2 Premi della Critica Mia Martini, il Premio Amnesty Italia, il Premio Lunezia. L’album di inediti “Cinema Samuele”, è uscito il 2 ottobre 2020, il giorno dopo il suo 50esimo compleanno, a distanza di sette anni da “Nuvola Numero Nove”. Samuele Bersani ha ripreso l’attività live quest’estate con un "Tour Estemporaneo" in giro per l'Italia. Le sue due anime artistiche, quella della continua sperimentazione e quella riconoscibilissima di testi in bilico tra immaginario surreale e poesia, fanno di questo artista uno dei cantautori più apprezzati nel nostro Paese.