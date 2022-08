San Lorenzo tra escursioni in canoa a Ridracoli, pic nic sotto le stelle e sentiero natura a Poggio Baldi

Un San Lorenzo in costume da bagno, quello all’interno del Parco delle Foreste Casentinesi. Si comincia con un aperitivo di benvenuto al tramonto con cestino da pic nic a base di prodotti del territorio. Poi si sale sulle canoe per esplorare gli angoli più nascosti del lago di Ridracoli, ad un orario magico, avvolti dal cielo stellato di San Lorenzo e dai suoni del popolo della foresta. Il ritrovo è alle 18:30 presso la biglietteria della Diga di Ridracoli, si parte alle 19 e si rientra alle 23 circa. Occorrente: costume, vestiti sporcabili, sandali/scarpette da scoglio, asciugamano, sacchetto di plastica, torcia, acqua e cambio completo. L’iniziativa, a pagamento, è comprensiva dell’ingresso alla diga e IDRO (per chi lo vuole già dal mattino), noleggio canoa e giubbottino di salvataggio, guida al seguito, cestino picnic (su richiesta possibilità di cestino vegetariano). Riduzioni bimbi, 0-4 anni gratuiti. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 3 agosto o fino ad esaurimento posti. Iniziativa in collaborazione con Outdoor Romagna ASD.

Ma non è tutto: natura e buon cibo sono la ricetta per la magica notte di San Lorenzo nelle località di Corniolo e Biserno. Si può scegliere l’escursione serale al lago di Poggio Baldi, a Corniolo, nelle Foreste Casentinesi. Titrovo alle 18.30 in piazza Pasquale II e rientro alle 20.30 all'area feste per osservare insieme le stelle cadenti. Percorrendo il bel Sentiero Natura, inaugurato a giugno 2019, comodo e perfettamente attrezzato con guadi, parapetti e protezioni in legno, si arriva al lago che si trova tra Campigna e Santo Sofia, nell’Appennino Romagnolo. Il sentiero di 5 km segue un anello completo intorno al lago e alcuni cartelli mostrano molto chiaramente la direzione del percorso. Costo escursione e ristoro 5€ escluso i bambini fino a 12 anni. Per info e prenotazioni: tel. 366.6611637; Proloco Campigna, tel. 0543.980304.

In alternativa, un bel pic nic sotto le stelle a Biserno con "Le stelle al Castellaccio": dalle ore 20.00 ritrovo al Castellaccio di Biserno per osservare la volta celeste insieme a Tour de Bosc e ad esperti astrofili. Possibilità di ristoro a cura del ristorante "Il Palazzo". Offerta libera. Info e prenotazioni: tel. 0543.974551.