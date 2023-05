Sano divertimento in discoteca: per le terze medie c’è il "Ballo di fine anno"

Sabato 6 maggio dalle 20 alle 24 in collaborazione con Sunday Club, CosaScuola Music Academy e con il progetto Big Fun No Trip di Matilde Montanari, alla discoteca Contro Senso di Forlì si terrà il "Ballo di fine anno" di tutte le classi terze delle scuole medie di Forlì e dintorni.

Tema della festa "Ritorno al futuro fluo – Volume 2" dove i ragazzi potranno vestirsi come meglio credono con un tocco di fluo. "Sarà una serata di socializzazione e ballo all’insegna del sano divertimento, dove tutte le energie dei giovani verranno indirizzate in qualcosa di estremamente positivo - spiega Matilde -. All’interno verranno servite solo bevande rigorosamente analcoliche ed ovviamente non mancheranno pop corn, gommose e cocktail gustosissimi come il Virtual Frizz (succo d’arancia, ananas e caramelle Coca Cola Frizz)".

Il Ballo si svolgerà sotto la supervisione di personale qualificato e di alcuni genitori volontari e sarà animato da Thomas Blasi Dj, Riccardo Rinaldini Dj, dal Vocalist Cerqua Alessandro e dai Dj Allievi di CosaScuola Music Academy. "Oltre al divertimento non vogliamo dimenticare quello che è successo il 3 maggio ed è per questo che parteciperemo anche noi alla raccolta fondi che servirà per riaprire la scuola di musica dell’associazione culturale Artistation di Faenza, alle prese con l'alluvione, visto l’importanza della musica nelle nostre vite".

Gli ultimi biglietti disponibili potranno essere acquistati in prevendita a 15 euro (guardaroba e consumazione analcolica compresa), online al seguente link: https://www.ticketsms.it/event/Cf58vzxN. Per informazioni: 3247924600