Bertinoro festeggia Santa Caterina con tre giorni di eventi, anche nel segno della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne

Bertinoro festeggia la patrona Santa Caterina d'Alessandria con una serie di iniziative di animazione nel borgo. Quella di venerdì 25 novembre sarà anche la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: la giornata si aprirà alle 11 con la messa in concattedrale presieduta dal vescovo Livio Corazza, mentre in serata, alle 21, al Teatro Novelli, ci sarà un appuntamento ad ingresso libero che prevede la lettura scenica con musica dal vivo con Lelia Serra (voce recitante), Stefano Fariselli (sax soprano, flauto clarone) e Gilberto Gibi Mazzotti (pianoforte).

L'indomani il Teatro Novelli ospiterà dalle 21.30 "Veglionissimo", a cura della Pro Loco Bertinoro. Musica live "Quei Ragazzi", Di "Boccia" (informazioni Sandro Casali - 349 3506708), mentre domenica 27, a partire dalle 9, ci sarà la Camminata di Santa Caterina, a cura della Pro Loco Bertinoro e Bertinoro Cammina, con partenza dal parcheggio di via Allende (per info 349 6579333 - Graziano). In Piazza Della Libertà, dalle 10, banchi di esposizione e vendita prodotti e stand gastronomico a cura della Pro Loco Bertinoro, mentre castagne e vin brulè saranno a cura dell'Associazione Il Molino - Protezione civile Bertinoro

Dalle ore 14.30 appuntamento "Nonno Banter57: Giochi per tutti", con laboratori per bambini; sempre per i più piccoli animazione con "Sganapino e la buca del diavolo. I burattini di Christian Waldo", aura dell'Atelier delle Figure di Faenza, scuola per Burattinai e Contastorie. L'Enoteca Colonna Panorama propone musica dal vivo con la Cover Band D – VAGO. Alle 17 si accenderanno le luminarie. Sempre domenica 27 novembre ci sarà l'apertura in anteprima del Presepe nella Grotta - Sentiero Monte dei Preti, a cura dell'associazione Il Molino Protezione Civile Bertinoro (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17).

Per la giornata di domenica 27 è previsto il servizio di navetta gratuita dai parcheggi di via Allende e via Badia, dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15 alle 19.