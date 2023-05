A Santa Sofia concerto del 2 giugno e "Il paese degli amori"

Venerdì 2 giugno, alle ore 21.00 presso il Teatro Mentore, si terrà il concerto del Corpo Bandistico "C. Roveroni". Dirige il maestro Massimo Bertaccini.

Torna a Santa Sofia anche la festa dell'Associazione Musicale Roveroni "Il paese degli amori". Sabato 3 giugno alle 16.00, in piazza Matteotti, divertenti sketch musicali con Spazio Arte ed esibizione del Corpo Bandistico "C. Roveroni". Alle 21.00, presso il Parco della Resistenza, concerto dei gruppi della Scuola di Musica Roveroni. Per tutto il giorno saranno in funzione stand gastronomici con Pro Loco Santa Sofia e Tre Ponti ASD.