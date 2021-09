Santa Sofia, gli eventi del fine settimana

In breve gli appuntamenti del prossimo fine settimana a Santa Sofia e dintorni. Sabato 11 settembre, alle ore 16.30, presso il Parco della Resistenza di Santa Sofia, Sophia in Libris organizza la presentazione del libro "Ridracoli. Tra storia e leggenda" di Caterina Mambrini. L'autrice dialogherà con l'editore Roberto Mugavero e con Sergio Barducci, caporedattore centrale di San Marino RTV. Sarà inoltre presente il presidente di Romagna Acque società delle fonto spa, Tonino Bernabè. Iniziativa gratuita, richiesto green pass.



Sabato 11 settembre, nell'ambito del progetto “C’è posto per te” di GAL L’ALTRA ROMAGNA, escursione per famiglie al bosco sommerso di Poggio Baldi. Durante l’escursione una guida ambientale escursionistica illustrerà il territorio con particolari considerazioni sulla geologia, la botanica e la lettura del paesaggio che si avrà davanti agli occhi. Al termine dell’escursione spostamento presso l’Agriturismo Fangacci per una merenda a base di prodotti locali allietati da un concerto di Duo Diesis (Enzo Oliva, sax, Lorenzo Lucchi, pianoforte; musiche di Piazzolla, Ilturralde, Molinelli) in collaborazione con l’Associazione Roveroni. Ritrovo ore 13.30 davanti al forno di Corniolo. Escursione gratuita a prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazione: 0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net

Domenica 12 settembre, a Strabatenza, si terrà la dodicesima edizione della Festa dell'8^ Brigata Garibaldi. Per i camminatori, al mattino è in programma un'escursione con Tour de Bosc sul Sentiero del Partigiano Janosik" (ritrovo alle 8.30 a Strabatenza, iniziativa gratuita, info e prenotazioni 349 5693757 ). Alle ore 11, una breve commemorazione e la deposizione di una corona al monumento alla presenza dei rappresentanti delle ANPI Santa Sofia, Alto Savio e Provincia di Forlì Cesena e degli amministratori del Comune di Santa Sofia e di Bagno di Romagna. A seguire, possibilità di pranzare all'aperto al Rifugio Trappisa di Sotto a prezzo convenzionato (info e prenotazioni 351 6215723). Alle 15,30, sempre al rifugio, Pier Paolo Capovilla del "Teatro degli orrori" leggerà "La religione del mio tempo" di Pier Paolo Pasolini.