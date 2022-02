Si apre a Santa Sofia "Libri a teatro" con Piero Pelù

Il Comune di Santa Sofia, in collaborazione con l’agenzia Archimedia, promuove un doppio incontro letterario al teatro Mentore . Si tratta della prima edizione del format “Libri a teatro”. Inaugura l’iniziativa, venerdì 18 febbraio, un peso massimo della musica rock italiana, Piero Pelù, frontman e co-fondatore dei Litfiba, autore di una sorta di biografia romanzata dal titolo “Spacca l’infinito”, edito da Giunti. A dialogare con l’autore sarà il giornalista Corrado Ravaioli, che ha curato l’iniziativa.

“Quella di portare i libri a teatro è un'idea che culliamo da tempo – dice l'assessora alla cultura Isabel Guidi. Nel 2020, insieme ad Archimedia, avevamo già programmato due date: davvero non ci saremmo immaginato che l'emergenz sanitaria ci avrebbe costretto a posticipare tutti addirittura di 2 anni, ma non abbiamo mai accantonato il progetto e, finalmente, accogliamo il primo autore al Mentore. Piero Pelù è un personaggi straordinario e siamo davvero felici di inaugurare la nostra piccola rassegna con la sua presenza.”

Sarà un’occasione speciale per farsi raccontare dal rocker toscano 40 anni di carriera dedicati alla Dea musica, sui palchi di tutta Italia e non solo, proprio a poche settimane dall’avvio dell’ultimo tour dei Litifiba, previsto in aprile, che celebra il suo lungo percorso artistico.

L’appuntamento è fissato per le ore 21, presso il Teatro Mentore di Santa Sofia in piazza Garibaldi. Ingresso libero, obligatori super green pass e mascherina ffp2. Prenotazioni al numero: 349-9503847. Sul posto sarà possibile acquistare una copia del libro.



Il libro

Piero Pelù il rocker, l’attivista, l’anarcoide, il brado, Piero Pelù il cantante, “el diablo”, il pugile, il gigante: ebbene, dimenticatevi tutto questo e preparatevi a partire. Sì, perché in questo libro P. scende dal palco, spegne i riflettori e ci invita a viaggiare insieme a lui, con il coraggio di aprire la porta della memoria e di avventurarsi fino a dove tutto ha avuto inizio. E appena si ferma per un momento a riposare, ecco che accanto a lui appare un ragazzino intraprendente, originale, pieno di domande. Seguendo il dialogo tra l’uomo e il bambino attraversiamo la storia italiana – dalle trincee della Prima guerra mondiale agli anni del Fascismo, da quelli della Guerra fredda fino al disorientamento dei nostri giorni – e quella di un ragazzo pieno di sogni, che in uno scantinato sul Lungarno ha cominciato a credere in se stesso e da allora è andato lontano. A ogni pagina incontriamo personaggi indimenticabili, sorridiamo, ci commuoviamo, e ogni volta che cala la sera sentiamo di aver raggiunto una consapevolezza nuova: chi non si arrende riesce sempre a conquistare ciò che conta davvero; chi sa affrontare le difficoltà con determinazione e ironia non ne esce mai davvero sconfitto, e se anche imbocca una strada sbagliata, quella lo porterà a scoprire qualcosa di sorprendente. Ma soprattutto, questo libro ci racconta una vita vissuta al fianco di una delle innamorate più esigenti: la dea musica, che va amata e alimentata ogni giorno, perché la routine è la sua peggiore nemica. E perché la musica, come l’amore, è uno dei modi più strepitosi per cambiare il mondo. Al bambino che è stato P. confessa: “Se mi fossi dimenticato di te non sarei stato felice nemmeno un minuto”. Così Spacca l’infinito non è solo il verso di una canzone, ma anche l’invito rivolto a tutti a non perdere lo stupore e la fiducia in un universo dove tutto, a saperlo ascoltare, canta insieme a noi.

Biografia

Cantautore, frontman e co-fondatore dei Litfiba, ha pubblicato 20 album di studio e 7 album live vendendo oltre 7 milioni di copie. Grande performer live on stage, si è esibito in tutto il mondo anche in collaborazione con artisti come Teresa De Sio, Gianna Nannini, Pavarotti, Mina, Ligabue, Jovanotti, Angun, la PFM, Bennato, gli Afterhours, Andrea Appino (Zen Circus) e Greta Thunberg. Ha studiato Scienze politiche, musica, teatro, mimo e cinema.

Ingresso libero.

Info e prenotazioni 349 9503847