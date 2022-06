Si apre il Santa Sofia Summer Jazz Fest con tre appuntamenti: protagonista della serata Paolo Fresu

Per il concerto serale ingresso 25 euro

Arriva il primo dei 4 appuntamwnti con il jazz a Santa Sofia, che ospita uno dei grandi interpreti italiani: Paolo Fresu. Domenica 26 giugno si apre infatti il Santa Sofia Summer Jazz Fest organizzatto dall'associazione 'dai de jazz' e dal Comune nel cartellone degli eeventi estivi che animano il comune bidentino.

Si parte alle 17:00 presso la Sala Milleluci, con Paolo Fresu e Vic Albani che presentano il loro libro “La storia del jazz in 50 ritratti” (in collaborazione con l’Associazione Culturale Sophia in Libris), ingresso libero.

Alle 18:45 nella stessa location si esibisce il Tommy Stanghellini quartet composto da Tommy Stanghellini (batteria), Pierpaolo Zenni (piano), Federico Califano (sax), Giuseppe Pignatelli (contrabbasso) sempre ad ingresso libero.

La serata si chiude con il botto alle 21:30, all'Arena Parco della Resistenza, con il concerto di Paolo Fresu Devil quartet. Suoneranno Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Stefano Bagnoli (batteria). Ingresso 25 euro.Prenotazioni online https://www.diyticket.it/ oppure nicolacataldo@alice.it oppure 340 5395208 o 349 9503847. In caso di maltempo il concerto si svolgerò? al Teatro Mentore