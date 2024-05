Santa Sofia: un incontro sull’Intelligenza Artificiale al teatro Mentore

L'Associazione Culturale Pasquale II, con il patrocinio di Comune di Santa Sofia e Pro loco Corniolo-Campigna e in collaborazione con l'Associazione Morgagni Malattie Polmonari ODV, organizza per sabato 25 maggio, alle ore 17.00, presso il Teatro Mentore di Santa Sofia un incontro sull'intelligenza artificiale dal titolo “Frammenti di A.I. Conoscerla per non temerla”.

Dopo i saluti istituzionali di Daniele Valbonesi (Sindaco di Santa Sofia), Teodorico Nanni, (Presidente dell'Associazione Pasquale II) e Oscar Bandini (Gionalista e membro dell’Accademia Pasquale II), sono in programma gli interventi dei relatori che analizzerano vari ambiti di applicazione dell’Intelligenza Artificiale, a cui sempre più spesso ricorriamo nella vita quotidiana: dagli assistenti vocali alle applicazioni domotiche, dalla cybersicurezza all’analisi dei dati, l’Intelligenza Artificiale è già ampiamente diffusa e utilizzata. Tanti, però, sono i potenziali nuovi impieghi che verranno presentati dai relatori. Piero Poccianti, Membro direttivo dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, si concentrerà sulla storia della disciplina e sugli aspetti legati all'economia e al mondo del lavoro, con un intervento dal titolo "Intelligenza artificiale: istruzioni per l'uso. Leggere attentamente le istruzioni". Sara Tomassetti, Professore Associato e Direttore SOD di Pneumologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Università di Firenze, si concentrerà sulle implicazioni medico scientifiche dell’Intelligenza Artificiale, analizzando l’argomento "Pneuma e techne, primum non nocere". Paolo Maria Fantaguzzi, Chirurgo della vitreoretina, proseguirà le trattazioni in ambito medico e, in particolare, analizzerà le opportunità offerte dal metaverso, che ad esempio può essere utilizzato per favorire la formazione di medici e chirurghi. Si cambierà ambito di applicazione con Davide Sarchioni, Curatore d'arte contemporanea e Storico dell'arte, che presenterà l’intervento "L'opera d'arte nell'epoca dell'intelligenza artificiale", indagando i possibili impieghi dell’AI in ambito di produzione artistica e le nuove modalità di fruizone dell’arte da parte del pubblico. Modererà il giornalista e saggista Mario Russomanno.

L’evento è ad ingresso libero.