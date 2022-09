I "Sapori d'Abruzzo" tornano, tra musica ed intrattenimento, a Forlì

Torna in Piazza Orsi Magnelli, per la sua seconda edizione, l'evento aperto al pubblico interamente dedicato alla prelibatezze abruzzesi e alle sue declinazioni culinarie. Dal 29 settembre al 2 ottobre aeriva "Sapori d'Abruzzo" a Forlí. La manifestazione celebra i piatti per eccellenza della regione d'Abruzzo e coniuga il buon cibo alla musica e all'intrattenimento per tutte le età: dai più grandi ai bambini. Protagonisti dell’evento saranno oltre la cucina, i fantasiosi artisti di strada con i loro intrattenimenti e spettacoli e poi dj set, truccabimbi, sculture di palloncini. Sapori d'Abruzzo si svolge giovedi 29 dalle ore 17.30 a 00.00, venerdì 30, sabato 1 e domenica 2 dalle 11.30 alle 00.00 in collaborazione con EuroEventi Food. Informazioni 3381465328