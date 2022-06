I Sapori della Spagna con la paella di pesce al Chiosco della Rovere

Giovedì 23 giugno al fresco del Chiosco della Rovere, paella di pesce in vigna e in degustazione della bollicina verticale Ehggià, uno spumante Charmat con note di agrumi freschi.

Costo € 25 a persona. Prenotazione obbligatoria via whatsapp al 3272907869



Il Chiosco della Rovere è raggiungibile percorrendo la strada bianca adiacente la Chiesa di Rovere di Forlì. Per chi volesse raggiungere il Chiosco in auto è presente un parcheggio in vigna ma si raccomanda una velocità a passo d'uomo.