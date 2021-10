Blues e jazz pronti ad infiammare il Club Ottantadue, con Sara Piolanti e Marco Vignazia e "Indaco trio"

Proseguono gli appuntamenti con il blues ed il jazz al Club IOttantadue di Forlì, venerdì 15 ottobre, con Sara Piolanti e Marco Vignazia con "Prisono songbbok" dedicato al blues nelle carceri Usa, sabato 16 ottobre, con "Indaco trio", ovvero Silvia Donati, Camilla Missio e Francesca Bertazzo.

Prison Songbook nasce da una ricerca fatta sul blues carcerario a cavallo tra gli anni 20 e gli anni 50 basata sulle registrazioni effettuate negli istituti penitenziari americani dagli etnomusicologi Lomax e Oster che hanno con la loro opera fatto emergere molti bluesman detenuti che poi sono diventati famosi come Leadbelly o Bukka White o Robert Pete Williams, in altri casi queste registrazioni sono un vero e proprio testamento musicale di artisti poi scomparsi nel nulla. Come si può facilmente immaginare l'aspetto artistico e l'aspetto sociale in questo caso si toccano e si intrecciano con il lungo e incompleto cammino di integrazione del popolo afroamericano nella società USA. La questione arriva a mettere in evidenza il delicato rapporto tra arte e diritti umani e il valore della musica come riscatto personale e storico. È un progetto importante che riposiziona il blues in un ambito culturale alto, e che viene proposto in modalità chitarra e voce, da Sara Piolanti, una tra le più interessanti cantanti in circolazione (collabora con Modena City Ramblers, Marta Sui Tubi, Vince Vallicelli, etc.) e Marco Vignazia alla chitarra, un eclettico session man con al suo attivo diverse collaborazioni coi più grandi musicisti blues italiani.

Indaco trio: Silvia Donati alla voce, Camilla Missio al contrabbasso e Francesca Bertazzo alla chitarra e voce. Voce jazz profonda, ironia bluesy, empatia con tutto ciò che non è standardizzato quanto a gusto musicale, lontano dal pubblico delle avanguardie: c’è un pizzico di magnetismo tenebroso nell’ugola di Silvia Donati, cantantessa che si diverte a spalmare colori con la passione dello studio su vari registri black, tra soul-jazz, tentazioni brasileire e sperimentazione. Virtù di cui farà sfoggio sabato 16 ottobre al Club Ottantadue di Forlì col suo Indaco Trio nel concerto battezzato “D’amore e d’orgoglio” dedicato a Billie Holiday & Nina Simone”.



Club Ottantadue - CORSO GARIBALDI 82 – FORLI - Info Band: 366 1512799 - Prenotazione tavoli: 370 3664372- Cena dalle ore 20- Concerto ore 22.05.

( Per accedere al club occorre il green pass o il tampone)

